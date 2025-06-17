В Новосибирске спустя 11 лет судят мужчину за жестокое убийство семьи с ребёнком

В Новосибирске начался судебный процесс по делу об убийстве семьи, совершённом в марте 2014 года.

Одним из обвиняемых стал Нуриддин Холматов, гражданин иностранного государства, который в течение одиннадцати лет скрывался от следствия. Его задержали лишь в начале 2025 года, после чего он был экстрадирован в Россию.

По материалам дела, преступление произошло в одной из новостроек города, куда владелец квартиры пришёл проверить ход ремонта. Вместо стройматериалов и рабочих он обнаружил тела целой семьи. Погибшими оказались прораб, его супруга и восьмилетняя дочь. По версии следствия, мотивом стала конфликтная ситуация из-за невыплаченной зарплаты. Разговор с бригадой, на которую пало подозрение, закончился ссорой. На месте конфликта также оказались жена и ребёнок и их убили, чтобы избавиться от свидетелей. В квартире пропала незначительная сумма — около десяти тысяч рублей.

Эксперты зафиксировали особую жестокость преступления. Женщину избили, изрезали ножом и задушили, девочке проломили череп. Долгое время предполагаемые участники преступления находились за границей. Расследование было приостановлено, но после поимки Холматова — возобновлено и завершено в мае 2025 года. Сейчас обвиняемый находится под стражей и ждёт решения суда. В случае признания вины судом ему может грозить пожизненное лишение свободы.