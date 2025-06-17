В Новосибирске Центробанк сообщил о грядущей замене банкнот номиналом 5000 рублей

Процесс этот будет осуществляться поэтапно.

В интернете распространились сведения о том, что с июня 2025 года банкноты старого образца достоинством 5000 рублей начнут выводить из обращения, после чего они утратят свою силу. Однако, по информации Сибирского управления Банка России, замена купюр на новые будет производиться постепенно.

"Как обновленные, так и ранее выпущенные банкноты образца 1997 года, являются законным платежным средством и равноправно используются в обращении. Все организации, осуществляющие операции с наличными деньгами, обязаны их принимать. Старые банкноты постепенно будут выводиться из активного оборота естественным путем, заменяясь новыми по мере износа, загрязнения и повреждений", – сообщили представители Сибирского управления Банка России порталу Atas.info.

Ожидается, что процесс замены банкнот займет около десяти лет. Новые купюры будут отличаться улучшенными цветовыми переходами и водяными знаками, а также содержать QR-код для проверки подлинности.

Ранее Сиб.фм писал. как жительница Новосибирска обнаружила провокационную купюру номиналом 1000 рублей.