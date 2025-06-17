В Новосибирске вводят новые правила начисления зарплаты

С 1 сентября новосибирцев ожидают корректировки в методологии исчисления заработной платы, влияющие на размер компенсаций при увольнении и отпускных. Эти поправки будут актуальны в период с 2025 по 2031 годы.

Как будет применяться новая система

В соответствии с утверждёнными правительством нововведениями, при определении величины выходного пособия, среднемесячный доход будет вычисляться путём умножения среднедневного заработка на среднегодовое количество рабочих дней. Если на предприятии ведется суммированный учет отработанного времени, расчет будет производиться на основе средней почасовой оплаты труда, помноженной на среднее число рабочих часов в течение месяца.

Суть изменений

В правительстве акцентируют внимание на том, что данные изменения представляют собой техническую корректировку, произведенную в рамках механизма «регуляторной гильотины». Базовый принцип расчёта средней заработной платы остается неизменным, сообщает ТАСС. Расчёт по-прежнему будет базироваться на фактически выплаченной заработной плате и отработанном времени за двенадцать календарных месяцев, предшествующих периоду, когда сохраняется средний заработок.

Что подразумевается под средним заработком

Специалисты напоминают, что средний заработок – это суммарный доход работника за конкретный временной отрезок. Он служит основой для расчёта разнообразных выплат, таких как оплата отпусков, компенсации за обучение, выплаты за неиспользованный отпуск при прекращении трудового договора, командировочные и выходные пособия. Действующая система предполагает учёт всей начисленной зарплаты за год, включая должностной оклад, премиальные выплаты и доплаты, с последующим делением на число отработанных дней.