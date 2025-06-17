В Новосибирске зафиксировали снижение числа пожаров и полное отсутствие лесных возгораний

Снижение числа природных пожаров отмечается в регионе.

Впервые за последние годы в лесах Новосибирска, расположенных в городской черте, не зафиксировано ни одного пожара в начале весенне-летнего сезона.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года в городе произошло 939 пожаров, что ниже показателей предыдущего года. Особенно заметно сокращение в жилом секторе — с 337 до 235 случаев. Существенно уменьшилось количество возгораний из-за неосторожного курения (с 193 до 43) и неисправности печного отопления (с 52 до 43).

Также на 32% снизилось число палов сухой травы и мусора — зафиксировано 136 таких инцидентов против 200 годом ранее. Число погибших в результате пожаров сократилось на 35% — с 23 до 15 человек.

Напомним, что в Новосибирской области за неделю потушили 154 пожара