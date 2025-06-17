В Новосибирской области началась активность ядовитых змей и жителей Сузунского района просят соблюдать осторожность

В Сузунском районе Новосибирской области зафиксирован всплеск активности змей, в том числе потенциально ядовитых.

Как сообщили местные власти, наибольшее число случаев появления рептилий зарегистрировано на территории Шипуновского сельсовета. Змей всё чаще замечают не только в траве или у водоёмов, но и вблизи жилых домов и в общественных местах.

Особую тревогу вызывают случаи, когда змеи пробираются во дворы и на участки, где находятся дети. Специалисты напоминают, что даже малые и, на первый взгляд, безобидные особи могут представлять угрозу. Ядовитыми могут оказаться даже мёртвые змеи и при неосторожном контакте возможно попадание яда через повреждённую кожу.

Администрация района опубликовала официальные рекомендации. При встрече со змеёй нельзя делать резких движений, поворачиваться к ней спиной или пытаться убежать. Лучше всего отступать медленно, не теряя змею из виду. Если под рукой есть палка, её нужно держать перед собой на уровне ног, чтобы создать барьер.

В случае укуса требуется как можно быстрее обратиться в медучреждение, где введут противоядие. При признаках остановки дыхания или потери сознания необходима немедленная сердечно-лёгочная реанимация.

Рост активности змей связана с тёплым началом июня, высокой влажностью и активным солнцем, которые стимулируют движение рептилий. В подобные периоды змеи чаще покидают свои убежища, выходя на охоту и согреваясь на открытых участках.

Власти предупреждают быть внимательными при прогулках на природе и особенно у водоёмов. Рекомендуется носить плотную закрытую обувь и избегать высокой травы. Сезон активности змей в регионе обычно продолжается до начала осени.