В Новосибирской области температура на выходных поднялась до рекордных +34 градусов

В регионе побиты температурные рекорды.

В эти выходные температура в Новосибирской области достигла рекордных значений — местами столбики термометров поднимались выше +34 °C. Самая сильная жара зафиксирована в Искитиме, где 14 июня температура составила +34,3 °C — максимум за последние 50 лет.

С 12 по 14 июня почти по всей области температура держалась в пределах от +32 до +34 °C. Наиболее высокие значения наблюдались в северо-западных и западных районах. В Кыштовке, Северном и Венгерове побиты температурные рекорды.

По данным синоптиков, аномальная жара вновь вернётся уже с 17 июня.

Напомним, что в Новосибирске зафиксировали снижение числа пожаров