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общество

В Новосибирской области зарегистрировали детей с редкими именами

Фото: freepik.com

Согласно данным областного ЗАГСа, родители в Новосибирской области всё чаще выбирают для новорождённых необычные имена, каждое из которых обладает особым смыслом.

Одной из девочек дали имя Есфирь, имеющее древние корни. В персидской традиции оно означает «звезда» или «планета», а в еврейской культуре, где оно звучит как Эстер, переводится как «астра», «цветок», «цветущая» или «вечно молодая». Это имя связано с библейской царицей, которая, согласно преданию, спасла иудейский народ от гибели. В её честь установлен праздник Пурим, а само имя стало символом мудрости, решительности и красоты.

Среди других редких имён, зарегистрированных в июне, — женские Анджелина, Зведамох, Гулчирой и Лукерья, а также мужские Айк, Петр, Кузьма, Доржи и Саидмумин. Особенно необычными стали имена Ариэль и Ариет, которые также попали в список самых редких в регионе.

Как отмечают в ЗАГСе, выбор таких имён отражает желание родителей наделить детей не только красивым, но и значимым именем, часто связанным с культурными или семейными традициями.

Ранее Сиб.фм рассказывал о редких именах новорожденных марте 2025 года.

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Рафаэль Адам
Журналист

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