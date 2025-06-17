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общество

В Новосибирскую область вернулись семь бойцов из украинского плена

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области организовали торжественную встречу для семи солдат, вернувшихся домой после процедуры обмена.

Семеро военнослужащих из Новосибирской области были репатриированы на территорию России в результате очередного обмена пленными между российскими и украинскими войсками. Данную информацию подтвердила Елена Зерняева, занимающая пост уполномоченного по правам человека в регионе.

Обмен был произведен 2 июня в Стамбуле, в соответствии с ранее заключенными соглашениями. В числе вернувшихся – солдаты, которые до этого момента считались пропавшими, и чьи семьи обращались к представителям власти с просьбой оказать содействие в их поиске.

«Разделяем радость с родными и близкими наших защитников и выражаем признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию данного обмена», – сообщила Зерняева в своем личном Telegram-канале.

В данный момент возвратившимся военнослужащим предоставляется всесторонняя помощь, включающая в себя медицинский осмотр, психологическую поддержку и социальную адаптацию.

Кроме того, стало известно об освобождении еще восьми военнослужащих из близлежащих сибирских регионов: пятеро из Иркутской области и трое из Томской области.

Ранее сообщалось о возвращении 10 бойцов из плена.

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Александр Борисов
журналист

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