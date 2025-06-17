В переходе между станциями «Красный проспект» и «Сибирская» открылась выставка детских рисунков о Великой Отечественной войне

В Новосибирске открылась выставка детских рисунков о Великой Отечественной войне — работы размещены в переходе между станциями метро «Красный проспект» и «Сибирская».

Новосибирцы и гости города могут увидеть, как школьники представляют события Великой Отечественной войны. В подземном переходе метро организована выставка, посвящённая памяти героев и 80-летию Победы. Экспозиция разместилась в самом сердце города — между станциями «Красный проспект» и «Сибирская», где ежедневно проходят тысячи пассажиров.

На стендах — десятки работ учеников из школ Новосибирска и районов области. В каждом рисунке отражен собственный взгляд ребёнка на войну. Чаще всего изображены солдаты на передовой, прощание у вокзала, медали на гимнастёрках, письма с фронта, сцены освобождения и Победы. Образы, переданные карандашом, красками и гуашью, наполнены искренними эмоциями, уважением и интересом к исторической памяти.

Выставка организована как часть региональных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и направлена на укрепление преемственности поколений. Проходя мимо рисунков, пассажиры могут задержаться хотя бы на минуту, чтобы вспомнить о цене мирного времени и взглянуть на события тех лет глазами детей.

Проект подчёркивает важность не только знания истории, но и её личного прочтения каждым поколением — через образ, цвет и чувство.