В школах Новосибирской области работают более 500 групп продлёнки и теперь их посещают свыше 10 тысяч детей

В новом учебном году в Новосибирской области открыто 557 групп продленного дня.

После уроков их посещают более 10 тысяч школьников. Вопрос организации продлёнок обсуждался на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

Семьи с работающими родителями чаще других обращаются к такой форме поддержки. Властями признаётся, что продлёнка остаётся одним из самых эффективных способов помочь родителям совмещать рабочий график с заботой о ребёнке. В группе дети не только под присмотром, но и получают помощь с домашними заданиями и организацией досуга.

По словам заместителя губернатора Валентины Дудниковой, каждая школа должна иметь возможность предложить такую форму сопровождения ученика. Замминистра образования Владимир Щукин уточнил, что речь идёт как о базовом присмотре, так и об условиях для самоподготовки. Формат охватывает начальную и среднюю школу.

По итогам заседания муниципалитетам рекомендовано предусмотреть финансирование на создание новых групп и определить дополнительные помещения. В некоторых районах спрос превышает возможности инфраструктуры, и задача расширения сети остаётся актуальной.

Кроме бесплатных продлёнок в государственных школах, родители могут воспользоваться услугами частных образовательных центров. В таких организациях стоимость пребывания ребёнка колеблется от 500 до 1000 рублей и выше в день, но многие семьи выбирают именно их из-за гибкости графика и дополнительной образовательной программы.