Ветеран СВО из Новосибирска заявил об отказе в экстренной помощи и пожаловался в прокуратуру

Новосибирец Станислав Топаков, участник специальной военной операции, столкнулся с отказом в экстренной медицинской помощи при обострении старой травмы.

После падения на стройке в феврале 2024 года у него были зафиксированы переломы, а в мае 2025 года развился тяжёлый отёк колена, который сопровождался острой болью. Обратившись в поликлинику, мужчина получил первую помощь, однако симптомы быстро вернулись.

19 мая с направлением на экстренную госпитализацию ветеран прибыл в хирургическое отделение городской больницы. Там, по его словам, врач отказался от проведения диагностики и обезболивания. Причиной отказа от госпитализации пациент назвал антисанитарию в палатах, что, как он утверждает, вызвало раздражённую реакцию хирурга, который вскоре покинул кабинет.

На следующий день при повторной попытке попасть на приём ветерану снова не оказали помощь, а перенаправили в другое учреждение. В приёмный день там также отказали в осмотре, предложив дожидаться скорой. Лишь после очередного вызова неотложки мужчину госпитализировали и диагностировали посттравматический гемартроз, провели пункцию и назначили лечение.

Станислав Топаков подал жалобы в минздрав и прокуратуру. Юрист, представляющий его интересы, уже направил соответствующие обращения в надзорные ведомства и страховую организацию. По их мнению, ситуация может стать основанием для иска о компенсации морального вреда.