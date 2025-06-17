Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о ходе специальной военной операции по состоянию на 17 июня 2025 года.

В ходе ночной операции Вооруженные Силы России нанесли комплексные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье, используя высокоточное оружие различных типов базирования, включая ударные беспилотники. Все запланированные цели были успешно поражены.

На северном направлении группировка войск "Север" продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 145 военнослужащих ВСУ, две единицы бронетехники, пять автомобилей и два артиллерийских орудия в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Также ликвидированы станция РЭБ и два склада материального обеспечения.

Группировка "Запад" улучшила тактические позиции, нанеся урон формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР, где противник потерял до 210 человек, три боевые машины и 13 пикапов. Уничтожены три склада боеприпасов.

На южном направлении российские подразделения заняли выгодные позиции, ликвидировав свыше 275 военнослужащих противника, три бронемашины (включая два американских БТР М113) и три автомобиля в районах Донецкой Народной Республики.

Центральная группировка войск усилила позиции на донецком направлении, где потери ВСУ составили до 530 человек, три боевые машины и пять пикапов.

На восточном направлении подразделения продолжают наступление, уничтожив более 210 военнослужащих противника, две бронемашины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие в районах Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, где уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля и четыре станции РЭБ.

Воздушно-космические силы и ракетные войска поразили 142 объекта инфраструктуры противника, включая склады боеприпасов и пункты дислокации. Системы ПВО перехватили пять американских управляемых авиабомб JDAM и 233 беспилотника, из которых 203 сбиты вне зоны проведения СВО.