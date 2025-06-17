Всех начнут штрафовать поголовно с 18 июня. ГАИ объявило о новых правилах для водителей

Начиная с 18 июня сотрудники Госавтоинспекции будут штрафовать всех водителей на сумму 800 рублей за отсутствие необходимого документа в автомобиле.

Страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) – это не просто формальность, а ключевой элемент вашей финансовой защиты в случае аварии. Без действующего полиса все расходы по компенсации ущерба целиком лягут на вас. Стоит учитывать, что с 2025 года правила в этой сфере станут строже, поэтому важно быть в курсе будущих изменений.

Финансовые санкции за отсутствие страховки

Управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО влечет за собой штраф в 800 рублей. Если вы не сможете показать документ инспектору, например, из-за севшего телефона, предусмотрен штраф в 500 рублей. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется заранее сделать скриншот вашего электронного полиса.

Другие нарушения и их последствия

Не забывайте и о других нарушениях, связанных с ОСАГО. Вождение автомобиля с просроченным полисом также наказывается штрафом в 800 рублей. Если за рулем окажется водитель, не вписанный в полис, штраф составит 500 рублей. Использование фальшивого полиса является серьезным нарушением, которое может привести не только к большому штрафу, но и к тюремному заключению до полугода.

Ужесточение правил с 2025 года

С 2025 года штрафы за повторное отсутствие ОСАГО существенно вырастут – от 3000 до 5000 рублей. Однако, если вас остановят несколько раз за день, штраф будет выписан только один раз, а при последующих остановках сотрудники ГИБДД вынесут предупреждение.

Автоматическая проверка с 1 марта 2025

С 1 марта 2025 года вводится автоматизированная система контроля наличия ОСАГО с использованием камер на дорогах. Если камера зафиксирует автомобиль без действующего полиса, владельцу придет уведомление через портал «Госуслуги». На первом этапе эти уведомления будут носить только предупредительный характер, но в дальнейшем возможно введение штрафов.

Десятидневный срок для новых владельцев

Закон предусматривает короткий период, когда можно ездить без ОСАГО: у нового владельца автомобиля есть 10 дней на оформление страховки. Однако крайне важно понимать, что любое ДТП, произошедшее в этот период, повлечет за собой полную финансовую ответственность за возмещение ущерба, которая ляжет на плечи владельца.

Вывод: не рискуйте!

Чтобы избежать штрафов и других неприятностей, настоятельно рекомендуется вовремя оформлять полис ОСАГО и всегда иметь при себе подтверждение его наличия, в том числе в электронном виде. Ни в коем случае нельзя пренебрегать страховкой, выезжая на дорогу даже на небольшое расстояние. Игнорирование этого требования может привести к серьезным финансовым потерям и даже лишению прав, как сообщает источник.