Выиграли свыше 100 млн рублей. Три сибиряка рассказали, как стали миллионерами в один миг

Жители Сибири нередко становятся победителями крупнейших выигрышей в лотерею. Сиб.фм публикует истории россиян, которые стали миллионерами в один миг.

232 млн рублей

Сибиряк Александр Н. не мог поверить своему счастью, когда ему пришло смс о выигрыше 232 млн рублей в Гослото «4 из 20». Мужчина всю жизнь работал дальнобойщиков и зарабатывал деньги за рулём.

«Я почти месяц находился как во сне. Не мог поверить счастью. К победе шёл около полутора лет, постоянно покупал билеты, но всё впустую. А тут фортуна повернулась в мою сторону», – рассказывает счастливый сибиряк.

По его словам, выигрыш он планирует потратить на лечение, путешествие и покупку недвижимости. А оставшиеся деньги раздаст родственникам и направит на благотворительность.

134 млн рублей

Пенсионер из Сибири Дмитрий А. в один миг выиграл сумму, которую, по его словам, он бы не заработал за всю жизнь. Он стал победителем лотерее на 134 млн рублей. Участник угадал комбинацию 7 чисел из 49 и выиграл суперприз.

Победитель говорит, что выигрыш потратит на путешествие со всей семьёй.

«Наконец-то сможем себе это позволить», – с гордостью говорит сибиряк.

83 млн рублей

А сибиряк Сергей Б. выиграл в «Спортлото» «6 из 45». Сумма 83 млн рублей в буквальном смысле шокировала его. Мужчина говорит, что всю жизнь работал на стройке и привык рассчитывать только на себя. На выигрышные деньги он решил улучшить жилищное условие и поправить финансовое положение близких. По его словам, после получения выигрыша он первым делом «проставился» перед друзьями.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как жители Новосибирска стали жертвами мошенников в розыгрыше призов от блогеров семьи Марченко.