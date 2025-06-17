Юные защитники закона приняли присягу у Монумента Славы в Новосибирске

10 июня 2025 года на территории мемориального комплекса «Монумент Славы» в Новосибирске состоялась торжественная церемония присяги студентов первого курса юридического факультета Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), обучающихся по направлению «Правоохранительная деятельность». Мероприятие приурочили ко Дню России.

Церемония началась с построения и выноса Государственного флага Российской Федерации знаменной группой. В исполнении духового оркестра прозвучал Гимн страны. С приветственным словом к собравшимся обратилась ректор СибУПК Валентина Бакайтис. Она поздравила студентов и гостей с предстоящим праздником, отметила символичность момента и выразила уверенность, что будущие специалисты будут с честью служить закону и обществу.

Среди почётных гостей церемонии присутствовали:

– генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков, начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области;

– подполковник внутренней службы Сергей Неведомский, руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по НСО;

– полковник внутренней службы Олег Тишечко, заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по НСО.

Они, а также другие представители силовых и правовых структур, обратились к студентам с напутственными словами. В честь принятия на себя профессиональной ответственности первокурсникам вручили Конституцию Российской Федерации, их первые погоны и шевроны факультета.

Будущие юристы в торжественной обстановке произнесли присягу, поклявшись соблюдать Конституцию, защищать права и свободы граждан, овладевать профессиональными знаниями и служить Отечеству с достоинством. По словам генерала Кулькова, эти слова останутся в сердцах студентов и станут для них нравственным ориентиром на всём пути службы.

Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Разделить важное событие с первокурсниками пришли их родные, преподаватели и кураторы. Атмосферу церемонии пронизывали гордость и уважение к молодым патриотам и будущим профессионалам.

Мероприятие завершилось выносом флага СибУПК и торжественным маршем студентов второго курса юридического факультета.