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общество

Защитник новосибирского ХК «Сибирь» Тимур Ахияров женился

Фото: социальные сети / ВКонтакте

У новосибирского хоккеиста Тимура Ахиярова состоялась свадьба.

В группе новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» ВКонтакте опубликовали трогательное фото со свадьбы защитника Тимура Ахиярова и его избранницы Ирины.

«Совет да любовь!», — прокомментировали пост в соцсети.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в сезоне 2023/2024 Ахияров провёл 53 матча, в которых отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами. По числу заблокированных бросков в регулярном чемпионате он занял шестое место в КХЛ — 145 блоков.

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Валерия Митрохина
Журналист

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