82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 12:08
пробки
4/10
погода
+24.9°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.94
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 12:08
пробки
4/10
погода
+24.9°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.94
сегодня 10:44
общество

Жительницу Новосибирской области будут судить за хищение 350 тыс рублей из бюджета

Фото: Сиб.фм

Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Новосибирской области за хищение бюджетных средств в крупном размере.

В Бердске 23-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 УК РФ, дело направлено в суд.

По версии следствия, в 2024 году женщина заключила контракт с Центром соцподдержки, чтобы получить 350 тысяч рублей в рамках госпрограммы. Средства предназначались на развитие предпринимательства, но были потрачены на личные нужды.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что бывший главный борец с коррупцией Новосибирской области лишился имущества из-за коррупции

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.