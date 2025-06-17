Жительницу Новосибирской области будут судить за хищение 350 тыс рублей из бюджета

Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Новосибирской области за хищение бюджетных средств в крупном размере.

В Бердске 23-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 УК РФ, дело направлено в суд.

По версии следствия, в 2024 году женщина заключила контракт с Центром соцподдержки, чтобы получить 350 тысяч рублей в рамках госпрограммы. Средства предназначались на развитие предпринимательства, но были потрачены на личные нужды.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что бывший главный борец с коррупцией Новосибирской области лишился имущества из-за коррупции