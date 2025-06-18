Александр Аксёненко: «более 10 тысяч семей по России остались без домов, доверившись рекомендованным банками компаниям»

Такие данные Зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ привёл в своих социальных сетях по итогам заседания рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков.

Федеральный парламентарий из фракции «Справедливая Россия – За Правду» сообщил, что с 2019 года восстановлены жилищные права 256,1 тысяч дольщиков и в целом их история благополучно завершается, хотя в некоторых регионах всё ещё можно встретить проблемные объекты.

Вместе с этим обнажается схожая проблема в секторе индивидуального жилищного строительства, которая приобретает всё больший масштаб. «Представители Минстроя на заседании озвучили новую пугающую цифру – более 10 тысяч семей по России остались без домов, доверившись рекомендованным банками компаниям», – указал Александр Аксёненко, добавив, что направил в ведомство запрос о том, как были собраны данные, и предложение о создании единого реестра обманутых в сфере ИЖС граждан.

Он настаивает, что многих нынешних проблем можно было бы избежать, если бы банки должным образом отслеживали деятельность аккредитованных ими застройщиков: «По сути, отметил председатель комитета Сергей Пахомов, нынешняя проблема – чисто финансовая – банковская. И для нас очень важно, что Центробанк признал проблему и причастность к ней банков. Именно они давали аккредитации компаниям, которые даже в СРО не состояли. То есть, никак и никем не регулировались и не проверялись».

В будущем подобные ситуации поможет исключить закон об эскроу-счетах в ИЖС, принятый Госдумой и уже вступивший в действие. Но «теперь нужно решить проблему тех людей, которые уже попали в руки мошенников. Продолжаем проработку вариантов решения, поднимая тему на всех уровнях», – настаивает Александр Аксёненко.

Ранее Зампредседателя Строительного комитета Госдумы анонсировал встречу народных избранников, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков граждан и представителей заинтересованных ведомств в стенах федерального парламента. Она должна состояться в третьей декаде июня.