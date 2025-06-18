82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 июня, 11:43
пробки
4/10
погода
+27°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.75
82.76% -1.2
сегодня
18 июня, 11:43
пробки
4/10
погода
+27°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.75
сегодня 09:45
проиcшествия

Бастрыкин поручил найти самокатчика, который сбил ребенка и скрылся

Фото: Сиб.фм, Густаво Зырянов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту наезда на несовершеннолетнего водителем электросамоката в Новосибирске.

По данным региональных СМИ и соцсетей, инцидент произошел в Дзержинском районе города. Возле остановочного павильона «Дом одежды» неизвестный на электросамокате сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

«Пострадавший получил травму головы и иные телесные повреждения, ему потребовалась медицинская помощь», — говорится в предварительном сообщении на сайте СК России.

Следственное управление СК по Новосибирской области начало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин лично поручил предоставить ему информацию о промежуточных результатах расследования и принятых мерах.

Ранее Сиб.фм рассказывал о новосибирце, который сбил на электросамокате пятилетнюю девочку.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Рафаэль Адам
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.