Делегация Новосибирской области начала работу на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме

Делегацию нашего региона возглавляет Губернатор Андрей Травников.

«Программа работы делегации на форуме очень насыщенная – экономика, как всей страны, так и Новосибирской области, развивается, интерес бизнеса к нашему региону есть, организаторы это учли. Отмечу особенность этого года – меньше мероприятий с представителями власти, но достаточно большое количество заявок на встречи с бизнес-партнёрами. Обсуждаются как уже запущенные проекты – ход их реализации, какие-то вещи нужно поправить, ускорить – так и новые инициативы, причём спектр самый разнообразный – инвестиции, производство, образовательные проекты», – отметил глава региона.

Петербургский международный экономический форум проходит 18–21 июня 2025 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В этом году мероприятие посвящено теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Как ожидается, не менее 1000 экспертов и спикеров из более чем 130 стран мира примут участие в Форуме.