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общество

День Дорофея 18 июня: запреты и приметы

Фото: Сиб.фм

Стало известно, что нельзя делать в День Дорофея, и какие приметы сулят урожай.

18 июня православные христиане чтят память преподобного Дорофея Палестинского — монаха VI века, известного духовными наставлениями и заботой о паломниках. В народе этот день называли Дорофеевым и считали началом самых коротких ночей в году.

Согласно приметам, если воробьи в этот день весело чирикают — будет жарко, а обильная роса сулит богатый урожай.

Особое внимание уделяли ветру: сильные порывы «уговаривали» не вредить посевам. Женщины собирали полынь для оберега, а девушки гадали на венках.

На Дорофея запрещалось лениться, ругаться и стирать в природных водоемах — считалось, что это навлечет бедность, порчу земли и засуху. Погодные наблюдения сулили, какой будет сенокос: паутина — к ясным дням, гром — к дождям, а красный закат — к теплой погоде.

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Валерия Митрохина
Журналист

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