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общество

Экс-главе СО РАН Асееву отказали в восстановлении почётного звания Новосибирска

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Александру Асееву отказали в возвращении звания почётного жителя города.

Депутаты горсовета Новосибирска 18 июня 2025 года не стали рассматривать вопрос о возвращении звания почётного жителя экс-главе Сибирского отделения РАН Александру Асееву.

Несмотря на снятие судимости, решение суда не предусматривает отмену приговора, что необходимо для восстановления звания.

Напомним, что академика признали виновным в мошенничестве — Асеев приватизировал на имя своей дочери коттедж за 46 миллионов рублей. За что его осудили по 159 статье УК РФ на 4 года условно со штрафом 500 тысяч рублей

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Александр Борисов
журналист

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