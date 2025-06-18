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общество

ИИ побил рекорд: в Новосибирской области за полгода нашли большое количество преступников

Фото: Telegram-канал Андрея Травникова

С начала 2025 года в Новосибирской области с помощью системы распознавания лиц задержано 1170 человек — больше, чем за весь 2024 год (1141 человек).

Как сообщил губернатор Андрей Травников в своём Telegram-канале, рост числа задержаний связан с развитием системы «Безопасный город», работающей на базе Центра оперативного управления МВД.

С 2022 года к ней подключили более четырех тысяч камер, установленных на улицах, в транспорте, метро, парках и торговых центрах. Искусственный интеллект помогает не только искать нарушителей, но и предотвращать опасные ситуации.

Система также оказалась эффективной в поиске пропавших людей. Благодаря биометрическим технологиям удалось найти более 100 человек. А с апреля в регионе начал работать первый в России цифровой сервис по розыску пропавших детей.

Напомним, что «умные» камеры видеонаблюдения нашли пятерых пропавших детей в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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