ИИ побил рекорд: в Новосибирской области за полгода нашли большое количество преступников

С начала 2025 года в Новосибирской области с помощью системы распознавания лиц задержано 1170 человек — больше, чем за весь 2024 год (1141 человек).

Как сообщил губернатор Андрей Травников в своём Telegram-канале, рост числа задержаний связан с развитием системы «Безопасный город», работающей на базе Центра оперативного управления МВД.

С 2022 года к ней подключили более четырех тысяч камер, установленных на улицах, в транспорте, метро, парках и торговых центрах. Искусственный интеллект помогает не только искать нарушителей, но и предотвращать опасные ситуации.

Система также оказалась эффективной в поиске пропавших людей. Благодаря биометрическим технологиям удалось найти более 100 человек. А с апреля в регионе начал работать первый в России цифровой сервис по розыску пропавших детей.

Напомним, что «умные» камеры видеонаблюдения нашли пятерых пропавших детей в Новосибирске