Коллектив Художественного музея получил Государственную премию Новосибирской области

Государственная премия Новосибирской области присуждена коллективу Новосибирского государственного художественного музея «за вклад в сохранение исторической памяти, масштабирование и популяризацию художественного наследия».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив вручили награды сотрудникам музея.

Открывая церемонию вручения государственных наград, глава региона Андрей Травников сказал: «Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, ваше отношение к жизни, к выбранному вами делу, поблагодарить не только за ваш вклад в развитие Новосибирской области, но и за вклад в силу и стойкость нашей большой Родины – Российской Федерации».

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив обратился к лауреатам: «Спасибо вам за профессионализм, пример настоящего служения делу и Родине! Вами гордится Новосибирская область, вами гордится страна».

Директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева, комментируя событие, отметила:

– На сегодняшний день команда музея состоит из профессионалов, мы не боимся браться за самые сложные проекты, учимся, открываем новые горизонты. И все это для того, чтобы реализовать нашу миссию – сохранение и популяризация духовного наследия и передача его последующим поколениям.

– Екатерина Валентиновна, расскажите, как развивается музей, как меняются задачи и цели учреждения.

– Работу музея можно сравнить со сложнейшим часовым механизмом, где каждая деталь имеет важнейшее значение. Настройка этого механизма потребовала немало времени и определенных усилий. Это коллективная работа всей команды нашего музея.

За каждой выставкой стоит колоссальный труд всех сотрудников музея, которые непрерывно осваивают новые подходы и принципы работы. Теперь в экспозиции не просто представляют музейные предметы, а создают концепцию проекта, его цельный образ, используя передовые мировые технологии.

– Можно ли сказать, что Новосибирский художественный музей сейчас относится к ведущим музеям страны? Сложно ли было достичь таких высот?

– По технологиям работы и реализуемым проектам мы, безусловно, находимся на уровне ведущих региональных и федеральных музеев.Я могу перечислить лишь несколько выставочных проектов за последний период, которые стали очень успешными, привлекли внимание большого количества посетителей, вошли в историю региона как знаковые культурные события: выставка работ Василия Сурикова, проект Государственного Эрмитажа «Парадный выезд императорского двора», выставка «Древний Египет» из Пушкинского музея, выставка работ Архипа Куинджи из Русского музея, выставка древнерусских икон из музея Андрея Рублева, выставка всемирно известного скульптора Даши Намдакова, выставка художественного серебра из Государственного исторического музея и многие другие.

– Зрители видят вершину айсберга – экспозиции. Как много работы скрывается за этим?

– Подготовка проектов начинается за много месяцев, иногда лет, до того, как зритель может их увидеть. Это переговоры, проектирование, позиционирование, логистика, оборудование залов, продуманный монтаж экспозиций, который значительно влияет на восприятие зрителей.

Наши монтажники постоянно творят чудеса, ведь реализация проекта – это тоже своего рода искусство, когда требуется в короткий срок принимать нестандартные решения. К примеру, на одной из выставок, которые сейчас экспонируются в музее – «Слава российского оружия» – наши ребята сделали специальные магнитные крепления для установки экспонатов в витринах, чтобы холодное и стрелковое оружие можно было рассмотреть со всех сторон. Выглядит это очень эффектно: предметы словно парят в воздухе.

– Музей интересен всем возрастам и группам посетителей? Для кого вы работаете, какие ценности доносите? Какие новые формы используете?

– Наш музей является центром культуры, просвещения, образования, патриотического воспитания, мы работаем с посетителями всех возрастов. Например, проводим мастер-классы для деток 4-5 лет, экскурсии для школьников и студентов по Пушкинской карте. Целыми группами к нам на выставки приезжают пенсионеры из муниципальных районов Новосибирской области.

Музей – это не развлекательное учреждение, музей сегодня дает жизненные ориентиры и духовное наполнение. В первую очередь, музей – это история про смыслы. В музее посетители не просто погружаются в мир искусства, мы помогаем передавать от поколения к поколению духовно-нравственные ценности.

У нас много разных форматов просветительских мероприятий для гостей – это и лекции, и мастер-классы, и авторские экскурсии художников, и творческие встречи, и многое другое. Самое главное в нашей работе – вступить в диалог с нашими гостями, заинтересовать их. Для того чтобы они приходили снова и снова, открывая для себя искусство, историю, расширяя свой кругозор.

– Коллектив Новосибирского художественного музея – какой он?

– Коллектив музея работает как единая слаженная команда. Часть сотрудников уже можно отнести к категории заслуженных ветеранов, которые трудятся в учреждении многие годы: это, в первую очередь, наши хранители, научные сотрудники. Я называю их «наш золотой фонд».

Много молодых ребят: экскурсоводы, монтажники, сотрудники выставочного отдела. Очень важно, что в музее существует преемственность поколений, когда старейшины передают свой опыт на практике новому поколению.

Музейные работники – это особое братство, каждый сотрудник влюблен в своё дело, люди понимают особую миссию, возложенную на них, и это объединяет нас всех в команду!