Надежды не осталось. Маргарита Симоньян сделала откровенное заявление о состоянии Тиграна Кеосаяна

Стало известно мнение медиков относительно Тиграна Кеосаяна, который уже полгода находится в коматозном состоянии. Маргарита Симоньян, главный редактор RT, сообщила: "Шансы на пробуждение Тиграна не зависят от медицины", рассказав о текущем состоянии своего супруга.

Глава RT Маргарита Симоньян публично обратилась к неравнодушным.

Она попросила всех молиться о выздоровлении ее мужа, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна.

В своем обращении она отметила, что дальнейшее течение болезни мужа, находящегося в коме, зависит не от усилий медицинского персонала, а от воли свыше.

По словам Симоньян, врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь и делают все возможное, исходя из профессиональных знаний, но, по ее мнению, ключевую роль сейчас играет божественное провидение.

"Когда Тигран придет в сознание – это зависит не от медицины, а от Бога", – написала она в своем Telegram-канале.

Журналистка также поблагодарила всех, кто уже молится за Кеосаяна, и попросила своих подписчиков и дальше оказывать духовную поддержку.

Врачи высказались о состоянии Тиграна Кеосаяна, который все еще в коме.

Тигран Кеосаян продолжает находиться в состоянии комы. Он находится под наблюдением в специализированной клинике в Москве.

Состояние режиссера по-прежнему оценивается как тяжелое, однако врачи фиксируют первые положительные признаки, указывающие на возможную положительную динамику.

По информации из источников, близких к медицинской бригаде, пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, за ним круглосуточно наблюдают специалисты.

Врачи отмечают слабую, но стабильную активность. Например, Кеосаян реагирует морганием на знакомые голоса, слегка двигает пальцами и пытается приоткрыть рот.

Эти реакции рассматриваются специалистами как признаки активации мозга.

Один из врачей, принимающих участие в лечении, сообщил, что у пациента наблюдаются минимальные, но постоянные рефлекторные ответы на внешние раздражители.

По его словам, это может свидетельствовать о сохранении некоторых функций центральной нервной системы, но говорить о выходе из комы пока рано.

Причиной тяжелого состояния называют не только пережитую клиническую смерть, но и хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой. Восстановление, если оно будет продолжаться, займет много времени и потребует комплексного подхода к реабилитации.

Кардиолог, осведомленный о ситуации, подчеркнул, что кома – это не просто потеря сознания, а сложное физиологическое состояние, при котором организм пытается восстановиться.

"Кома – это не просто выключение, а сложный физиологический процесс, во время которого организм борется за восстановление. У Тиграна Кеосаяна есть определенные ресурсы, но процесс выхода из комы может занять месяцы, а полное восстановление – годы", – заявил специалист.

Тигран Кеосаян: история болезни известного режиссера

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян долгое время страдает от серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Его проблемы со здоровьем начались еще в 2008 году, когда врачи диагностировали у него предынфарктное состояние и впервые установили стент.

В 2010 году Кеосаян перенес инфаркт миокарда. Медики повторно провели стентирование и дополнительно установили кардиостимулятор.

По информации из источников, всего ему было имплантировано семь стентов для борьбы с последствиями заболевания.

Несмотря на серьезные диагнозы и постоянный риск для жизни, режиссер продолжал заниматься профессиональной деятельностью.

Он продолжал снимать фильмы, вести телепроекты и активно участвовать в общественной жизни.

Как отмечала в одном из интервью его жена, журналист Маргарита Симоньян, Кеосаян никогда не сдавался. Даже когда он чувствовал себя плохо, он оставался активным и увлеченным творческим процессом.

"Тигран всегда был борцом. Он не мог сидеть без дела, даже когда его сердце начинало подводить", – говорила Маргарита Симоньян.

Серьезное ухудшение произошло в декабре прошлого года, когда у Кеосаяна внезапно остановилось сердце. Реанимационные мероприятия помогли восстановить сердечный ритм, но состояние пациента оставалось критическим. В результате перенесенной клинической смерти он впал в кому.

С тех пор врачи используют современные методы интенсивной терапии и реанимации.