Новосибирск готовится к масштабным перекрытиям улиц на День города

Власти Новосибирска обнародовали проект временных ограничений движения транспорта в период празднования Дня города с 28 по 30 июня.

Согласно документу, первые перекрытия начнутся в 6 утра 28 июня на участке улицы Ленина до пересечения с Советской.

Основные ограничения запланированы на 29 июня — в воскресенье будут закрыты для проезда Красный проспект и прилегающие улицы. Также временно перестанет работать Октябрьский мост, часть улиц Большевистской и Немировича-Данченко. В мэрии подчеркивают, что это пока проект постановления, и в него ещё могут быть внесены коррективы.

Традиционные масштабные перекрытия связаны с проведением праздничных мероприятий, концертов и народных гуляний в центре города. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты передвижения в праздничные дни.

Ранее сообщалось, что в День города в Новосибирске состоятся большой концерт и розыгрыш электромобиля.