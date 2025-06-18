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общество

Новосибирские компании планируют привлечь более 70 иностранных специалистов в 2025 году

Фото: Сиб.фм

78 компаний из Новосибирска подали заявки на привлечение зарубежных работников, преимущественно из Китая.

Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. Среди заявителей представлены как крупные, так и малые и средние предприятия.

По данным ведомства, иностранные специалисты составляют 3,9% от общего числа занятых в экономике региона, и их присутствие пока не оказывает существенного влияния на местный рынок труда. На 2025 год для Новосибирской области выделено 2 101 разрешение на работу и приглашение для иностранных граждан.

Основную долю привлекаемых работников составят граждане Китая (68,8%), за ними следуют специалисты из Индии (20,3%), Таиланда (3,5%), а также Вьетнама и Туркменистана (по 2,2%). Наибольшее количество иностранных работников занято в обрабатывающей промышленности (31,5%), строительстве (22,7%), торговле (18,3%), сельском хозяйстве (11,2%) и сфере административной деятельности (4,7%). Данные предоставлены информационным порталом Infopro54.

Ранее сообщалось, что с 30 июня мигранты при въезде в Россию будут обязаны сдавать биометрию.

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Кристина Уколова
Журналист

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