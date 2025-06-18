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общество

Новосибирские юристы чаще других жалуются на низкие зарплаты и проблемы с трудоустройством

Фото: Сиб.фм

Юристам из Новосибирска не хватает зарплат и уверенности в работе.

По данным hh.ru, 58% жителей Новосибирска активно ищут работу, но сталкиваются с рядом трудностей. Главные из них — низкие зарплаты, неуверенность в своих навыках и отсутствие откликов от работодателей.

Наиболее остро проблему низких зарплат ощущают юристы — 62% из них недовольны предложениями на рынке. Схожие жалобы поступают от административного персонала (55%) и представителей творческих профессий и СМИ (51%).

32% респондентов сомневаются в своей квалификации, особенно часто об этом говорят IT-специалисты (44%). Среди медиков и фармацевтов неуверенность значительно ниже — всего 12%.

Напомним, что в Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые вакансии

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Валерия Митрохина
Журналист

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