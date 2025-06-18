Отключение горячей воды 18 июня в Новосибирске: график и адреса

У новосибирцев вновь отключат горячую воду.

С 14 мая в Новосибирске проходят плановые гидравлические испытания теплосетей — они продлятся до 17 августа. В рамках каждого этапа горячую воду отключают максимум на 14 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Сегодня, 18 июня, состоится очередное отключение — вода исчезнет в ряде районов города, и будет отсутствовать до 1 июля.

Публикуем график и уточняем, на каких улицах не будет горячей воды.

Теплосети по улицам: 1-я и 2-я Чулымская, ж/к «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселок Восточный, Планировочная, Котовского (от Сада Кирова до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая Космическая, Выставочная, Блюхера, пр. К. Маркса, площадь К. Маркса, Римского — Корсакова, Плахотного, Ватутина, мкр. Башня, Геодезическая, Новогодняя.

В Кировском районе: Вертковская, Немировича-Данченко (от пл. Лыщинского до Ватутина), ЖК «Панорама», Обл. больница.

Напомним, что в Новосибирской области температура на выходных поднялась до рекордных +34 градусов