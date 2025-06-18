Пенсионная реформа 2025: кому и когда начнут платить

С 2019 года в России проходит поэтапное повышение пенсионного возраста.
К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. 2025 год станет одним из переходных периодов, когда возраст выхода на пенсию не увеличивается.
Возраст выхода на пенсию в 2025 году
В 2025 году не предусмотрено повышение пенсионного возраста. На пенсию смогут выйти:
- Женщины 1966 года рождения (58 лет в 2024 году)
- Мужчины 1961 года рождения (63 года в 2024 году)
Кто может выйти на пенсию досрочно
1. Многодетные матери:
- 3 детей — в 57 лет
- 4 детей — в 56 лет
- 5+ детей — в 50 лет
2. Педагоги и медики при стаже 25-30 лет
3. Жители Крайнего Севера:
- Женщины — с 55 лет
- Мужчины — с 60 лет
Условия для получения пенсии в 2026 году
- Возраст: 59 лет (женщины), 64 года (мужчины)
- Стаж: не менее 15 лет
- Пенсионные баллы: минимум 30 ИПК
Проверить свой пенсионный счет можно через портал Госуслуг или в отделениях СФР. При недостатке баллов их можно докупить, уплатив добровольные страховые взносы.
Социальная пенсия назначается на 5 лет позже страховой — в 2026 году женщины смогут получить ее с 64 лет, мужчины — с 69.
Ранее Сиб.фм рассказывал о возможном введении налога на пенсии.