Пенсионная реформа 2025: кому и когда начнут платить

С 2019 года в России проходит поэтапное повышение пенсионного возраста.

К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. 2025 год станет одним из переходных периодов, когда возраст выхода на пенсию не увеличивается.

Возраст выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году не предусмотрено повышение пенсионного возраста. На пенсию смогут выйти:

- Женщины 1966 года рождения (58 лет в 2024 году)

- Мужчины 1961 года рождения (63 года в 2024 году)

Кто может выйти на пенсию досрочно

1. Многодетные матери:

- 3 детей — в 57 лет

- 4 детей — в 56 лет

- 5+ детей — в 50 лет

2. Педагоги и медики при стаже 25-30 лет

3. Жители Крайнего Севера:

- Женщины — с 55 лет

- Мужчины — с 60 лет

Условия для получения пенсии в 2026 году

- Возраст: 59 лет (женщины), 64 года (мужчины)

- Стаж: не менее 15 лет

- Пенсионные баллы: минимум 30 ИПК

Проверить свой пенсионный счет можно через портал Госуслуг или в отделениях СФР. При недостатке баллов их можно докупить, уплатив добровольные страховые взносы.

Социальная пенсия назначается на 5 лет позже страховой — в 2026 году женщины смогут получить ее с 64 лет, мужчины — с 69.

Ранее Сиб.фм рассказывал о возможном введении налога на пенсии.