Пенсионная реформа-2025: кто получит повышенные выплаты

С 1 июля 2025 года в России вступают в силу новые правила повышения пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Разбираемся, кто именно сможет получить увеличенные выплаты и на каких условиях.

Граждане, достигшие 80-летнего возраста, получат 100%-ную надбавку к страховой пенсии. Если до изменений сумма составляла 8 907 рублей, то после повышения она удвоится — до 17 815 рублей. Для жителей Крайнего Севера дополнительно будет применяться районный коэффициент. Важно отметить, что для получения повышенной выплаты не требуется подавать специальное заявление в Социальный фонд России.

Аналогичную прибавку получат лица, которым в июне 2025 года установили I группу инвалидности. Однако если пенсионеру уже начисляется повышенная выплата по достижении 80 лет, повторное увеличение не предусмотрено.

Отдельные изменения коснутся уволившихся пенсионеров. Тем, кто прекратил трудовую деятельность в июне 2025 года, с июля начнут начислять увеличенную пенсию с учетом индексации накопительной части. Напомним, что с начала 2025 года работающие пенсионеры получили право на индексацию фиксированной части выплат, которая сохраняется независимо от трудоустройства.

Пенсионеры, содержащие иждивенцев, также смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. Надбавка положена тем, у кого на попечении находятся несовершеннолетние дети или внуки, студенты-очники, нетрудоспособные родители или супруги. Максимальное количество иждивенцев для получения доплаты — три человека. В отличие от других категорий, для оформления этой надбавки потребуется подать заявление в Социальный фонд.

Что касается размера пенсионных выплат, то их максимальный уровень зависит от стажа и официальных доходов. При зарплате в 230 тысяч рублей ежемесячно и 30-летнем стаже пенсия в 2025 году может достигать 53 тысяч рублей без учета льгот.

Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году установлен на уровне 15 250 рублей, однако в регионах эта сумма может быть значительно выше. Например, в Москве она составляет 17 897 рублей, в Санкт-Петербурге — 16 623 рубля, а на Чукотке достигает 39 803 рублей. Эти показатели учитывают различные льготы и социальные гарантии, предоставляемые государством пожилым гражданам.

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