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общество

Расправляю скрученные листья томатов за 5 минут без химии: пока соседи тратятся на дорогие препараты, использую копеечное средство

Фото: Сиб.фм

Быстрое восстановление томатных листьев без применения химикатов: пока другие садоводы используют дорогостоящие препараты, я применяю дешевое средство для решения проблемы скручивания листьев, которая часто свидетельствует о недостатке питательных элементов. Вместо покупки дорогих удобрений, можно воспользоваться нашатырным спиртом – недорогим способом одновременно подкормить растения и защитить их.

Причины скручивания листьев

  • Недостаток калия: лист сворачивается вдоль центральной жилки.
  • Избыток азота или перегрев: скручивание происходит поперек листа.
  • Дефицит кальция или магния: края листа загибаются кверху.
  • Важно помнить: излишний полив ухудшает ситуацию, способствуя загниванию корневой системы.

Приготовление раствора

  • 10 литров воды.
  • 1 столовая ложка нашатырного спирта (при сильном скручивании – до 1,5 ст. л.).
  • 1 чайная ложка жидкого мыла (для лучшего прилипания).
  • 1 столовая ложка золы (дополнительный источник калия).

Рекомендации по обработке

  • Опрыскивайте вечером, после 18:00, избегая попадания прямых солнечных лучей.
  • Наносите раствор на нижнюю поверхность листьев.
  • Повторяйте обработку каждые 10-12 дней (не более 4 раз за сезон).

Результат

  • Листья восстанавливаются в течение 3-5 дней.
  • Тля исчезает после первой обработки.
  • Повышается устойчивость растений к болезням.

Распространенные ошибки

  • Опрыскивание в дневное время (может привести к ожогам).
  • Слишком концентрированный раствор (большая концентрация не всегда лучше).
  • Обработка влажных листьев.
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Александр Борисов
журналист

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