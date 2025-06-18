Студенткам Новосибирска могут повысить декретные выплаты

Госдума РФ поддержала увеличение декретных выплат для обучающихся.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об увеличении пособий по беременности и родам для женщин, получающих образование. Выплаты планируют приравнять к прожиточному минимуму в регионе — в Новосибирской области это 17 378 рублей.

Если закон примут окончательно, новые нормы начнут действовать уже с 1 сентября 2025 года.

«Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач. Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин, пишет официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации.

Напомним, что с 18 июня новосибирцам грозят повышенные штрафы за езду без полиса ОСАГО