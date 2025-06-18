В Линево Новосибирской области 4-летняя девочка выпала из окна пятого этажа

Ребенок выпал из окна многоэтажки.

Сегодня утром, 18 июня, в поселке Линево Новосибирской области четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области, мама находилась рядом с дочкой, но позже отлучилась и девочка осталась одна.

“Предварительно установлено, что незадолго до трагедии в комнате, где находились мама с дочкой, было открыто окно. Мама вышла в соседнюю комнату и оставила ребенка без присмотра. Девочка залезла на подоконник и выпала из открытого окна. В ходе проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего”, — передали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Новосибирске девочка выпала из окна и погибла