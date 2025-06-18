В Новосибирске мошенники обманывают родных пропавших без вести бойцов СВО

Мошенники придумали новый способ, как нажиться на горе россиян.

Как сообщила Сиб.фм жена бойца СВО, который без вести пропал несколько месяцев назад, мошенники пишут в телеграм и предлагают услуги по поиску бойцов.

«Мне написали, выразили соболезнования. Сказали, что вероятно моего супруга я больше не увижу живым, он лежит на Украине. Но предложили услуги по поиску, представились детективным агентством. За заключение договора просили перевести 5000 рублей, по условиям которого через неделю надо было отправить ещё 20 000 рублей на отправление специалиста в зону СВО и работы в архивах. Финальный гонорар после поиска – 50 000 рублей. Я решила подстраховаться и обратилась в военкомат. Там сказали ни в коем случае не связываться с этими мошенниками, якобы они нашли новый способ как нажиться на несчастье», – рассказывает сибирячка Юлия.

По её словам, после этого аккаунт, с которого ей писали, оказался удалён.

Юрист Народного фронта России Ольга Литовкина заявила, что нельзя верить подобным сообщениям. Списка военнопленных нет ни у кого, тем более в сети.

Эксперт советует, если участник СВО не выходит на связь, необходимо позвонить на горячую линию Минобороны РФ. Если боец пропал без вести, необходимо обратиться в фонд «Защитники Отечества», сдать ДНК.

Если есть доказательства, что боец попал в плен, нужно обратиться к уполномоченному по правам человека в регионе и ждать подтверждения информации.

Ранее Сиб.фм публиковал алгоритм, что делать, если родственник пропал на СВО.