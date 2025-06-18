В Новосибирской области девочку назвали в честь библейской царицы

Необычное имя дали новорождённой малышке.

В пресс-службе ЗАГСа Новосибирской области сообщили об одном из самых необычных имён, данных новорождённым в регионе.

Девочку назвали Есфирь — имя с древними корнями и особым смыслом. Оно переводится как «звезда» в персидской версии, а в еврейской — связывается с цветением и молодостью.

Имя стало известно благодаря библейской царице Есфири, спасшей свой народ и ставшей символом женской мудрости и решительности.

Напомним, что в ЗАГСе назвали редкие имена детей в Новосибирской области