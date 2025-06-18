Вокруг Ладоги на скорость: завершилась международная велогонка «Золото Ладоги–2025»

Avito Путешествия стал генеральным партнёром международной многодневной велогонки «Золото Ладоги–2025», которая прошла с 9 по 15 июня в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии. Соревнование вошло в программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

В семи этапах гонки протяжённостью 788 км приняли участие команды из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, а также велогонщики из Сирии и Франции. Маршрут пролегал по живописным локациям вокруг Ладожского озера, а также по историческим достопримечательностям Выборга. В этом году впервые были введены заезды для корпоративных команд и любителей.

«Сегодня растет спрос на путешествия по России... Это позволяет разнообразить отдых», — отметил директор сервиса Артём Кромочкин.

По итогам соревнований Авито Путешествия вручили сертификаты на 500 тыс. рублей, которые можно направить на путешествие команде Zubov Team, ставшей победителем генеральной классификации, а также команде РЖД — лучшей среди корпоративных участников.

В личном зачёте первенствовал россиянин Артемий Хомяков («Мангазея — Московский спорт»), вторым стал белорус Сергей Шевченко, третьим — Кирилл Миллер (Volga Union). Лучшим молодым гонщиком признан Альмир Валиев из Казахстана.

«Все трассы сложные и живописные... Благодаря соревнованию я посетила места, где раньше не бывала», — рассказала Марина Летаева, участница команды «Авито Велосипедито 1».

На сайте велогонки опубликованы маршруты по Северо-Западу для самостоятельных поездок — от 3,6 до 30,6 км.