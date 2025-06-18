Второй Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «СИБИРИАДА» открыт в Новосибирске

Открытие Международного фестиваля «Сибириада», носящего имя выдающегося композитора XX века Эдуарда Артемьева, состоялось 15 июня.

Концерт предварило видеообращение Никиты Михалкова: поздравив с открытием, режиссер признался, что завидует зрителям фестиваля, которым предстоит испытать наслаждение и восторг от музыки гениального русского композитора.

Первый из трех концертов фестиваля сразу стал ярким событием – новосибирскую премьеру Сюиты из музыки к фильму «Сибирский цирюльник» блестяще исполнил Сибирский фестивальный оркестр под управлением Михаила Симоняна, при участии Новосибирской хоровой капеллы и Екатерины Артемьевой.

Авторский замысел был в полной мере раскрыт за счет оригинального состава оркестра. Эдуард Артемьев объединил в партитуре сюиты инструменты не только симфонического, но народного и даже эстрадного оркестров, которые обычно существуют в разных пространствах и редко звучат одновременно на одной сцене. В исполнении были задействованы сразу пять клавишных: рояль, два электронных фортепиано, синтезатор, челеста, расширенная группа ударных, а также гусли, балалайки, бас-гитары и такие диковинные инструменты, как волынка.

Такое мощное звучание оркестра под управлением Михаила Симоняна вкупе с глубокой по эмоциональному воздействию музыкой выдающегося композитора оставила публику в настоящем восторге, а после продолжительных оваций прозвучали еще две композиции на бис.

Впереди зрителей ждут две незабываемые встречи с волшебной музыкой – следующий вечер фестиваля состоится уже 25 июня. В программе – сразу несколько сочинений, никогда ранее не звучавших в концертах, которые завершил сын Эдуарда Артемьева, композитор и продюсер Артемий Артемьев, а также уже известные сочинения в необычном звучании.

В заключительном концерте фестиваля 29 июня прозвучат известные композиции из культовых отечественных кинофильмов в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра и Новосибирской хоровой капеллы под управлением Сесара Альвареса, солисты – Екатерина Артемьева и Андрей Лефлер.

Организаторы фестиваля: Правительство Новосибирской области, министерство культуры Новосибирской области, Новосибирская филармония, Союз молодых композиторов. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

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