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общество

Жители Новосибирской области выбрали 24 территории для благоустройства

Фото: PxHere

В Новосибирской области завершилось голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Как сообщил и.о. министра ЖКХ региона Евгений Назаров, в опросе приняли участие 209 165 человек из 24 городов и районных центров.

Особенно активными оказались жители наукограда Кольцово и Черепановского района – здесь проголосовал каждый четвертый житель. Значительный вклад внесли волонтеры: с их помощью через специальное приложение было собрано 60 656 голосов (почти 30% от общего числа).

Больше всего голосов – 126 тысяч – поступило от жителей Новосибирска. Лидером голосования в городе стал парк имени Кирова, который лидировал с самого начала опроса. На реализацию всех отобранных проектов будет направлено около 400 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что новосибирские власти после трех неудачных попыток заключили контракт на благоустройство сквера Демакова.

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Кристина Уколова
Журналист

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