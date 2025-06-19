8 из 10 депозитов предприниматели открывают на срок до одной недели

За первые пять месяцев 2025 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ провели рекордное количество сделок по размещению средств в депозиты, при этом более 80% из них открываются на срок до одной недели. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Объем средств СМБ на депозитах и неснижаемых остатках (НСО) увеличился на 23%, достигнув 3,4 трлн рублей. Спрос на депозиты среди предпринимателей вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,7 млн операций.

Предприниматели предпочитают короткие сроки размещения: 53% сделок заключаются на один день, 28% — от 2 до 7 дней, и лишь 5% — на более месяца. Бортников отметил, что в текущих условиях бизнеса важно поддерживать высокую ликвидность, используя выгодные процентные ставки.