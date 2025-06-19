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вчера 23:03
общество

Барабинский суд обязал администрацию выкупить аварийное жилье у сироты

Фото: Сиб.фм

19 июня Барабинский районный суд удовлетворил иск местного жителя Кирилла Титкова к городской администрации, обязав власти выкупить его аварийную квартиру.

Об этом сообщает издание "Прецедент".

Молодой человек, оставшийся сиротой в пятилетнем возрасте, два года боролся за переселение из ветхого 80-летнего барак на улице Песчаной.

Как пояснил Титков, здание было признано аварийным еще в 2017 году с установленным сроком расселения до ноября 2020 года, однако власти не выполнили своих обязательств. По его словам, в доме полностью разрушены фундамент и перекрытия, имеются семисантиметровые прогибы пола, гнилые балки и протечки потолка.

В своем обращении молодой человек поблагодарил юриста, депутата Заксобрания и журналистов за помощь в этом деле, особо отметив поддержку близких людей. Суд установил размер компенсации в 2,8 миллиона рублей на основании экспертизы Минюста РФ.

Решение пока не вступило в законную силу, и администрация Барабинска может его обжаловать, однако, как отмечают эксперты, оспорить выводы федеральных специалистов будет крайне сложно.

Ранее сообщалось, что беременная сирота из Новосибирска пожаловалась главе СКР Бастрыкину.

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Кристина Уколова
Журналист

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