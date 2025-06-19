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общество

Бастрыкин заинтересовался делом о домогательстве мигранта-таксиста к ребенку в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Председатель Следственного комитета РФ, Александр Бастрыкин, лично курирует ход расследования дела о преступных действиях водителя такси, выходца из ближнего зарубежья, в отношении несовершеннолетней жительницы Новосибирска.

По данным следствия, мужчина, проживавший неподалеку от потерпевшей, обманным путем заманил ребенка в свой автомобиль и совершил там противоправные действия сексуального характера.

Глава СК России потребовал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Киргизии, подозреваемого в совершении преступления против девятилетней девочки в Новосибирске.

Следствие установило, что в июне 2025 года мужчина, соседствующий с семьей девочки, под предлогом обмана затащил ее в свою машину, где совершил в отношении нее тяжкое преступление. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Бастрыкин поручил главе следственного управления по Новосибирской области, Евгению Долгаеву, представить полный отчёт о текущем состоянии дела и его промежуточных результатах. Центральное управление СК России взяло на себя контроль за исполнением данного поручения.

По имеющимся данным, за прошедший год мигрантами в Новосибирской области было совершено свыше полутысячи правонарушений.

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Андрей Белоусов
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