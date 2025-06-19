День города в Новосибирске-2025: полная программа мероприятий

В этом году Новосибирск отмечает своё 132-летие.

Новосибирск был основан 30 июня 1893 года как поселение при строительстве Обского железнодорожного моста Транссибирской магистрали. Сегодня это крупнейший мегаполис Сибири, третий по численности населения город России и центр передовой науки, промышленности, культуры и образования.

День города в Новосибирске традиционно празднуется в последнее воскресенье июня. В этом году 30 июня выпадает на понедельник, поэтому основные мероприятия пройдут в выходные — 29 июня. Праздничная программа охватит все районы города: жителей ждут концерты, выставки, мастер-классы, экскурсии, спортивные и детские события, фестивали творчества и ремёсел.

Сиб.фм публикует программу празднования.

Дзержинский район

10:00 — Открытие районной Доски Почёта, Администрация Дзержинского района, пр. Дзержинского, 16

12:00 — Концерт «Новосибирск родной», Сквер им. Калинина

13:00–18:00 — Концерт «Мой любимый город»

11:00–17:00 — Ярмарка-презентация «Активный город», Парк «Берёзовая роща», ул. Планетная, 53.

Калининский район

12:00 — Фестиваль и ярмарка «Фолк-фестиваль "Ремесло"»

12:00 — Программа «Мой Новосибирск родной», Парк «Сосновый бор», ул. Учительская, 49

12:00 — Мероприятие «С днём рождения, мой родной Новосибирск!», п/о «Гвардейский», ул. Солидарности, 71Б

12:00 — Программа «Город любимый, город родной!», п/о «Парус», ул. Флотская, 8 (Пашино)

12:00 — Праздник «Пою тебе, любимый город!», Сквер «Пашинский»

14:00 — Тест «Я в этом городе живу, я этот город знаю», программа «И вырос город на Оби», ЦРБ им. Лихачёва, ул. Хмельницкого, 38

14:00–17:00 — Праздничная программа «В подарок городу», ДК им. Горького

14:00 — Программа «Город зажигает!», Открытая площадка у ДК им. Горького.

Кировский район

12:00 — Программа «О тебе, Новосибирск!», Парк «Бугринская роща»

12:00 — Программа «Мой город контрастов», мастерская «Своими руками», Парк «Затулинский»

13:00 — Программа «День города», Дворовая площадка, ул. Палласа, 37.

Ленинский район

12:00 — Игровая программа «Загадки Новосибирска», Парк им. Кирова

18:30 — Интерактивно-игровой проект «Вверх»

19:00 — Концерт «Яркий город — мой Новосибирск», Площадь ДК СТМ, ул. Забалуева, 47.

Октябрьский район

10:00–19:00 — День открытых дверей, Музей Будагова, ул. Большевистская, 7

10:00–19:00 — Просветительская программа, Музей на набережной, ул. Обская, 4

11:00–19:00 — Выставка «Люди дела»

12:00–16:00 — Детский праздник, Площадь перед ГПНТБ СО РАН

12:00–16:00 — Фотодень в восточном стиле, «Сибирь-Хоккайдо», ул. Шевченко 28/1.

Первомайский район

12:00 — Квест «Путь к Победе», развлекательно-игровая программа, Парк «Первомайский», ул. Маяковского, 5а

Советский район

10:00 — Спортивный праздник, Стадион НЭМЗ «Тайра», ул. Софийская, 2а

16:00–19:00 — Мастер-класс «Вместе снимаем мультфильм»

17:00 — Праздничное мероприятие, ТРК «Эдем», ул. Кутателадзе, 4/4

18:00 — Программа «Наш город НСК — Наука, Спорт, Культура», площадь ДК «Академия», ул. Ильича, 4

19:00 — Программа «Координаты счастья – Новосибирск!», ДК «Приморский», ул. Молодости, 15

в течение дня — Игровая, концертная программа, Парк «У моря Обского», ул. Софийская, 15.

Центральный округ

12:00–15:00 — Товарищеские футбольные матчи, МЦ «Содружество», ул. Дуси Ковальчук, 2

14:00–14:30 — Церемония вручения исторического трамвая, Сквер «Тринадцатый трамвай»

15:00–16:00 — Концерт «Музыкальный салют», Площадка у театра «Глобус».

Отдельные мероприятия

20:00 — День открытых дверей, Центр культуры ЦК19, ул. Свердлова, 13

16:00 — Прогулка по Тихому центру с гидом Д. Жабко, Сбор у театра «Глобус», ул. Каменская, 1

16:00 — Мастер-классы по рисованию символов города, ТИЦ в Первомайском сквере, ТИЦ на Михайловской набережной.

29.06–28.07 — Выставка «Мой Новосибирск родной», ДК «Прогресс», Красный проспект, 167.