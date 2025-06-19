Как отличить романтика от импотента: инструкция для бдительных

И пара советов, что делать женщине, чтоб мужчина на своем примере вспомнил, что такое эрекция.

Неожиданный звоночек

Ещё наши бабушки думали, что мужские проблемы начинаются после сорока. Сегодня даже молодые парни сталкиваются с половым бессилием. Присмотритесь к поведению кавалера. Если он ласков с вашей кошкой, но холоден к вам — это повод задуматься.

Что говорят врачи

Специалисты делят проблему на два типа. Первый — физиологические причины: болезни сердца, диабет, нервные расстройства. Второй — психологические: стрессы, недосып, травмы.

Но как понять это до близости? Оказывается, мужчина может выдать себя поведением.

Тревожные звоночки

Психолог Василий Поздняков годами изучал таких мужчин. Вот что он заметил:

- Раздражается, когда вы пытаетесь прикоснуться

- Слишком скромен или внезапно агрессивен

- Избегает разговоров о сексе

- Игнорирует ваши прозрачные намёки

- Душит в объятиях вашу собаку, но вас — нет

«Мужчина с проблемами болезненно реагирует на любые намёки», — подтверждает сексолог Юрий Прокопенко.

Свидание-улика

Такие кавалеры мастерски тянут время:

- Встречаются только в людных местах

- Говорят часами, но не приближаются

- Избегают намёков на интим

Если вы уже вместе

Не отчаивайтесь. Вы можете стать его «лекарством»:

1. Никаких упрёков — только поддержка

2. Чаще говорите по душам

3. Возьмите инициативу в свои руки

4. Не бойтесь экспериментов

Попробуйте массаж, новое бельё, неожиданные места. Главное — создать атмосферу доверия. Иногда проблема решается проще, чем кажется.

Важно

Если ситуация не меняется — помогите ему найти хорошего специалиста. Часто нужен комплексный подход.

Помните: настоящая близость начинается не в постели, а в голове. И иногда женщина может творить чудеса.

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