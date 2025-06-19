На переезде под Новосибирском иномарка столкнулась с тепловозом

В ЗСЖД рассказали детали аварии иномарки и тепловоза.

Утром 17 июня в районе станции Новосибирск-Западный, недалеко от села Марусино, произошло ДТП — иномарка выехала на железнодорожный переезд прямо перед маневровым тепловозом. Столкновения избежать не удалось, однако схода с рельсов не произошло, после чего движение поездов продолжилось по расписанию.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, участок, где случилась авария, не находится в ведении ОАО «РЖД». Тем временем транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности на переезде.

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