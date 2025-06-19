На ПМЭФ открыли специализированную площадку для предпринимателей от Авито

В рамках Петербургского международного экономического форума открылось кафе «Авито Бизнес 360», созданное для профессионального общения и обмена опытом среди представителей малого и среднего бизнеса. Здесь пройдут экспертные дискуссии о современных рыночных трендах, включая трансграничную торговлю и применение технологий искусственного интеллекта, а также разбор практических кейсов от действующих предпринимателей.

Большинство партнеров, оборудования и сотрудников в кафе были найдены на платформе «Авито Бизнес 360». Так, на стенде посетители смогут найти чаи от Art of Tea, кофе от Most Coffee Roasters, напитки от ЭКОНАД и Lapochka, батончики Biotok и мебель от Eburet.

«По последним данным, численность занятых в секторе МСП составила почти 29,5 млн человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. Малого и среднего бизнеса в России становится всё больше, это настоящий драйвер экономики страны», — отмечает Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».

Программа площадки включает дискуссии о старте и развитии бизнеса, женском предпринимательстве и ключевых рыночных трендах. Завершится серия мероприятий мастер-классом для начинающих предпринимателей. Пространство будет доступно участникам форума на протяжении всех дней работы ПМЭФ.