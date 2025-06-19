Новосибирская область наращивает экспорт сельхозпродукции

По прогнозам властей Новосибирской области, в 2025 году продолжится рост объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Как заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса", в последние годы ежегодный прирост экспорта составлял 1,3-1,4 раза.

В 2024 году регион поставил на внешние рынки 2 млн 198 тыс. тонн сельхозпродукции, что в 1,2 раза превысило показатели предыдущего года. География экспорта охватила 55 стран, включая новые направления — Кубу, Ливию, Иран, Республику Корею, Китай и ОАЭ. Среди новых экспортных товаров появилась расторопша, поставляемая в Черногорию.

Основными направлениями поставок остаются страны Юго-Восточной Азии, Средней Азии, СНГ, а также Вьетнам, Индия и Монголия. Более 60% экспорта приходится на зерновые, зернобобовые и масличные культуры, среди которых лидируют пшеница, ячмень, лён, рапс и гречиха. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 16,4% экспорта.

Шинделов отметил, что в 2024 году область заняла первое место в России по экспорту гречихи, второе — по овсу и третье — по рапсу. Профицит производства зерна и масличных в регионе ежегодно превышает 1 млн тонн, что позволяет обеспечивать внутренние потребности и наращивать экспорт. Уровень самообеспеченности региона составил: по зерну — 140,7%, по яйцу — 126,2%, по свинине — 175,4%.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев Новосибирская область экспортировала 72 тонны мороженого.