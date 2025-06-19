Сбер и SKYGROUP development договорились о стратегическом партнерстве

Соглашение подписали в рамках XXVIII Петербургского экономического форума.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на полях XXVIII Петербургского экономического форума Сбер и ГК SKYGROUP development. Свои подписи под документом поставили председатель Сибирского Банка Сбера Дмитрий Солнцев и вице-президент наблюдательного совета SKYGROUP development Алексей Шацких.

Документом предусмотрены как оказание традиционных банковских услуг строительной компании, так и обмен опытом в сфере управления внутренними бизнес-процессами.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим нашего стратегического партнера за доверие. Этим соглашением мы взаимно подчеркиваем заинтересованность сторон в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве, направленном на развитие строительной отрасли».

Алексей Шацких, вице-президент наблюдательного совета группы компаний SKYGROUP development:

«Стратегическое партнерство со Сбербанком открывает перед нами новые горизонты и значительно усиливает наши возможности по реализации крупномасштабных девелоперских проектов. Доступ к финансированию и экспертной поддержке банка позволит нам ускорить темпы строительства, внедрять инновационные решения и создавать еще более качественные объекты для комфортной жизни».