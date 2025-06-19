СФР компенсирует новосибирским работодателям расходы на трудоустройство людей с инвалидностью

Работодатели Новосибирской области могут получить субсидии за приём на работу граждан с инвалидностью, а также компенсации за создание и оборудование для них рабочих мест.

Как сообщили в Отделении Социального фонда России Новосибирской области, финансирование доступно юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, не имеющим задолженностей по зарплате, налогам и страховым взносам. Для получения субсидии необходимо обратиться в центр занятости через портал «Работа России» и, после трудоустройства инвалида, подать заявление в СФР через личный кабинет страхователя.

Компенсация предоставляется за оборудование рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Размер выплаты — до 200 тысяч рублей за одно рабочее место. Условие получения — трудоустройство инвалида минимум на девять месяцев с соответствующим оформлением в трудовом договоре.

Расходы возмещаются как при создании нового рабочего места, так и при дооборудовании уже существующего — в офисе или на дому при надомной занятости. Средства могут быть направлены на закупку оборудования, мебели, технических средств и монтажные работы.

Напомним, кто получит повышенные выплаты