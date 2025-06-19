В Новосибирск доставили ковчег с мощами святой Матроны Московской

Мощи святой Матроны Московской привезли в Новосибирск.

Сегодня, 19 июня, в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Святыня будет доступна для поклонения до 24 июня.

Ковчег с мощами доставлен из Тульской епархии — родины святой. Ежедневно в соборе будут совершаться молебны. Верующие смогут приложиться к святыне, чтобы попросить у Матроны молитвенного заступничества.

Известно, что Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Родившись слепой, с детства она обладала даром чудотворения, помогала людям молитвой, утешала в скорбях и страданиях. За свою праведную жизнь и помощь нуждающимся её стали называть «народной заступницей». К святой обращаются с просьбами об исцелении, укреплении веры, помощи в трудных жизненных ситуациях.